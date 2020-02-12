Проект получил высокую оценку ANSYS и внесен в список финалистов конкурса.

Кроме самого ракетоносителя “Циклон-4М”, КБ “Южное” разрабатывает проект наземного комплекса и всей необходимой инфраструктуры:

Пусковой площадки;

Монтажно-испытательного комплекса;

Пункта управления.

При проектировании ракетно-космического комплекса “Циклон-4М” инженеры КБ “Южное” использовали программу ANSYS Fluent, которая и помогла в точности исследовать тепловые воздействия и нагрузки на газоотводный канал во время старта ракеты, когда температура пламени может достигать 3800 К.

Были определены места расположения и величины максимальных нагрузок и тепловых напряжений на конструкцию комплекса, что позволило выполнить ее оптимизацию и подобрать оптимальные материалы для ее строительства.

За строительство космодрома в провинции Южная Шотландия отвечает канадская аэрокосмическая компания “MSL”, соглашение с которой подписано в 2017 году.

“Циклон-4М” предназначена для вывода коммерческих грузов массой 5 ​​тонн на низкие околоземные орбиты (НОО), и 3,7 тонн на солнечно-синхронную орбиту (СОО).

Ориентировочная стоимость одного запуска оценивается в $45 млн.

Напомним, что РН “Циклон-4М” является модификацией РН “Циклон-4”, разрабатываемой КБ “Южное” с 2004 года в рамках совместного проекта с Бразилией. Первый полет планировался на конец 2019 года, но был отсрочен на три года.

В 2015 году Бразильское космическое агентство разорвало контракт с украинской стороной из-за затягивания сроков предоставления проектной документации и постоянно растущих расходов. Опытный образец РН был готов лишь на 7-8%, а совокупные расходы и издержки только одной Украины составили около $800 млн.