Эстония станет первой страной, которая будет применять экспериментальное японское лекарство от коронавируса. Это препарат авиган (действующее вещество фавипиравир).

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии.

Партию медпрепарата передало правительство Японии в посольство Эстонии в Токио.

Изначально в Японии планировали использовать этот препарат для лечения гриппа.

“То, что Эстония получит от Японии препарат авиган, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. 7 мая я разговаривал с японским коллегой Тосимицу Мотэги и поблагодарил его”, – заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Стоит отметить, что Япония передала этот препарат бесплатно.

Взамен Эстония обязана поделиться результатами клинических испытаний.

Препарат будут вводить людям, зараженным коронавирусом.

В целом, правительство Японии получило более 80 запросов от разных стран, в том числе от Украины, с просьбой прислать им этот препарат.

Стоит отметить, что в Японии это лекарство используют при лечении COVID-19 с февраля. Согласно наблюдениям японских медиков, лекарство облегчает течение заболевания.