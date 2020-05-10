Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии.
Партию медпрепарата передало правительство Японии в посольство Эстонии в Токио.
Изначально в Японии планировали использовать этот препарат для лечения гриппа.
“То, что Эстония получит от Японии препарат авиган, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. 7 мая я разговаривал с японским коллегой Тосимицу Мотэги и поблагодарил его”, – заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Стоит отметить, что Япония передала этот препарат бесплатно.
Взамен Эстония обязана поделиться результатами клинических испытаний.
Препарат будут вводить людям, зараженным коронавирусом.
В целом, правительство Японии получило более 80 запросов от разных стран, в том числе от Украины, с просьбой прислать им этот препарат.
Стоит отметить, что в Японии это лекарство используют при лечении COVID-19 с февраля. Согласно наблюдениям японских медиков, лекарство облегчает течение заболевания.
- Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что после выходных страна начнет бесплатную поставку в 43 страны медицинского препарата, который рассматривается как потенциальное средство для лечения коронавируса.
- Ранее сообщалось, что правительство Японии бесплатно передаст Украине партию противовирусного препарата “Фавипиравир”.