Председатель парламента Эстонии Генн Пыллуаас заявил, что парламентская коалиция государства не намерена ратифицировать соглашение о границе с РФ.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

“Позиция коалиции заключается в том, что мы не будем давать ход ратификации соглашения о границе”, – сказал Пыллуаас.

При этом спикер также уточнил, что соглашение о российско-эстонской границе, подписанное в 2014 году, не будет ратифицировано парламентом Эстонии даже в том случае, если его примет российская Государственная Дума.

Напомним, что в МИД России назвали пакт Молотова-Риббентропа, а также последующую оккупацию части Польши и балтийских стран “вынужденным шагом”, который помог начать войну с Германией на более выгодных позициях.

Известно, что 23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Секретный дополнительный протокол к нему распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе.