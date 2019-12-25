Об этом он написал на своей странице в Twitter.
“Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России с целью еще большей изоляции Крыма”, – пишет он.
При этом министр также добавил, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, в феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря. В ноябре в Крыму начали продавать билеты на поезда по Керченскому мосту в Россию.
- В понедельник, 23 декабря, состоялся запуск железнодорожного сообщения. Представительство Президента Украины в Крыму осудило действия российской стороны, а также визит президента РФ Владимира Путина на полуостров, который состоялся без согласования.
- ООН выступила в поддержку Украины в вопросе открытия жд-сообщения между Россией и незаконно аннексированным Крымом.