Эстония передала Украине несколько тысяч боевых пистолетов для борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Уточняется, что Украине были отправлены 2 400 пистолетов типа “Макаров”. Данное оружие предназначено для усиления обороноспособности во время российской агрессии.

“Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год”, – сказал он.

В свою очередь начальник вооруженных сил Эстонии Ристо Партель пояснил, что эстонская армия больше не использует пистолеты типа “Макарова” по причине перехода на калибр стандарта НАТО.