Эстония продлила запрет на возобновление авиационного сообщения с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.

Уточняется, что запрет на возобновление авиационного сообщения с Украиной был продлен в Эстонии до 14 июля.

Также сообщается, что страна продлила запрет на возобновление авиасообщения с Россией, Беларусью, Португалией и Швецией.

В пресс-службе правительства рассказали, что возобновление авиационного сообщения между странами будет зависеть от дальнейшего развития уровня заболеваемости коронавирусом.

Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.