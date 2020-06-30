Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.
Уточняется, что запрет на возобновление авиационного сообщения с Украиной был продлен в Эстонии до 14 июля.
Также сообщается, что страна продлила запрет на возобновление авиасообщения с Россией, Беларусью, Португалией и Швецией.
В пресс-службе правительства рассказали, что возобновление авиационного сообщения между странами будет зависеть от дальнейшего развития уровня заболеваемости коронавирусом.
Напомним, 15 июня Украина открыла все международные воздушные пункты пропуска.
- Ночью 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.
- Ранее Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева. В письме отмечалось, что в случае отсутствия поддержки аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится.