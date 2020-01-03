Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, сегодня самый важный, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос”, – заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

При этом представитель Эстонии также напомнил о ситуациях, которые сложились в Грузии и Приднестровье.

“Мы также имеем другие потенциальные конфликты – если вы посмотрите на Приднестровье или на оккупацию части Грузии. Но украинский вопрос стоит наиболее остро на этот момент”, – сказал Юргенсон.

Сообщается, что также в Совет безопасности ООН на временной основе вошли Нигер, Гренадины, Сент-Винсент, Вьетнам и Тунис. Регион Восточной Европы будет представлять Эстония.

Ранее за Восточную Европу в Совбезе ООН отвечала Польша, а до этого, в 2016-2017 года, Украина.