Пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко предостерег от снисходительного восприятия сути договоренностей с РФ по транзиту газа.

Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу “Украина”.

“Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те “красные линии”, о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа”, – сказал Порошенко.

Он также добавил, что хотел бы предостеречь от снисходительного восприятия сути договоренностей по транзиту газа.

“Якобы наша газотранспортная система останется на ходу, не заржавеет, Европа останется с газом, Украина останется игроком”, – отметил он.

Порошенко отметил, что доходов от транспортировки 40 млрд куб. метров газа, о которых договорились, украинская сторона не получит, потому что это фактически уровень безубыточности.

“Но ситуация намного хуже и намного сложнее”, – подчеркнул пятый президент Украины.

“В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства “Северного потока-2″, останавливая строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлен”, – пояснил он.

Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал “Газпром” в нескольких юрисдикциях – Великобритании, Нидерландах, Швейцарии.

“Деньги “Газпрома” были бы автоматически перечислены в НАК “Нафтогаз-Украина”. Те же почти 3 млрд долларов”, – добавил он.

“К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях”, – отметил он.

Порошенко также раскритиковал решение нынешней власти отказаться от дальнейших исков против “Газпрома”.