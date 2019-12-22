Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу “Украина”.
“Это газовая игла. И, к сожалению, мы можем сказать, что это является результатом тайных переговоров, которые состоялись в Париже. Мы пересекли в этом смысле те “красные линии”, о которых очень громко предупреждали люди накануне Парижа”, – сказал Порошенко.
Он также добавил, что хотел бы предостеречь от снисходительного восприятия сути договоренностей по транзиту газа.
“Якобы наша газотранспортная система останется на ходу, не заржавеет, Европа останется с газом, Украина останется игроком”, – отметил он.
Порошенко отметил, что доходов от транспортировки 40 млрд куб. метров газа, о которых договорились, украинская сторона не получит, потому что это фактически уровень безубыточности.
“Но ситуация намного хуже и намного сложнее”, – подчеркнул пятый президент Украины.
“В Украине в начале газовых переговоров были абсолютно все козыри: теплая зима; переполненные хранилища газа. Буквально в день подписания соглашения вступали в действие санкции Соединенных Штатов Америки против строительства “Северного потока-2″, останавливая строительство. И это уже было решение компаний-подрядчиков, строительство будет остановлен”, – пояснил он.
Порошенко также напомнил, что были арестованы и начиная с 1 января взимались бы дивиденды, которые выплачивал “Газпром” в нескольких юрисдикциях – Великобритании, Нидерландах, Швейцарии.
“Деньги “Газпрома” были бы автоматически перечислены в НАК “Нафтогаз-Украина”. Те же почти 3 млрд долларов”, – добавил он.
“К чему мы пришли в конце концов? Мы не зафиксировали, что поставки газа осуществляется по европейским правилам. Последние пять лет четко вся Украина стояла на этих позициях”, – отметил он.
Порошенко также раскритиковал решение нынешней власти отказаться от дальнейших исков против “Газпрома”.
- Ранее сообщалось, что Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.