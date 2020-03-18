Об этом сообщают #Буквы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео обращение в связи с распространением коронавируса, в котором рассказал, как украинцам, находящимся за рубежом, попасть домой.

Во время траслянции видеообращения Зеленского на телеканале ICTV запустили титры.

В то время, когда Глава государства обещал всех украинцев вернуть домой, в титрах написали “Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмаловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу ! Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак тело, подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара. Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей”.

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Президент Владимир Зеленский призвал всех украинцев не покидать без необходимости свои дома, а также порекомендовал, что почитать и посмотреть во время карантина.