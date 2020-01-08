Об этом сообщает IRNA.
Соответствующее заявление сделал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
“Этой ночью мы дали им пощечину, но месть – это другое”, – заявил он.
Он выдвинул требование США – вывести американские войска из региона.
“Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии”, – сказал Хаменеи.
Он высоко оценил проведенную операцию, отметив, что она была выполнена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.
“США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие Америки. Народы региона и правительства народов не примут его”, – отметил Хаменеи.
- Военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.