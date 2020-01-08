Власти Ирана заявили, что удары Тегерана по двум военным американским базам – это "лишь пощечина", выдвинув свои требования Вашингтону.

Об этом сообщает IRNA.

Соответствующее заявление сделал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

“Этой ночью мы дали им пощечину, но месть – это другое”, – заявил он.

Он выдвинул требование США – вывести американские войска из региона.

“Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии”, – сказал Хаменеи.

Он высоко оценил проведенную операцию, отметив, что она была выполнена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.

“США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие Америки. Народы региона и правительства народов не примут его”, – отметил Хаменеи.