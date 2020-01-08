Музыкант и военный Андрей Антоненко (Riffmaster) рассказал, что не хромал после операции на ноге в 2016 году. Именно хромоту в качестве одного из доказательств его причастности к убийству журналиста Павла Шеремета указывало следствие.

Об операции Антоненко рассказал в интервью изданию “theБабель”.

“У меня был обычный варикоз. Операцию сделали в конце зимы или в начале весны (2016 года, – ред.). Ничего, что могло бы ограничивать мое движение, не делали, ничего не удаляли. Три маленьких надреза — новая технология сварки сосудов. После двух часов операции я полноценно двигался. К тому же после таких операций рекомендуется много ходить для улучшения кровообращения”, – отметил он.

Антоненко подчеркнул, что после операции никакой хромоты у него не было.

“Единственным побочным эффектом была головная боль от наркоза. Никакой хромоты не было — это ложь“, – заявил он.

Кроме того, Антоненко опроверг утверждения следствия, что его телефон не работал в ночь убийства Павла Шеремета.

“Здесь следствие тоже врет. Я фактически до часу ночи (в ночь убийства журналиста, – ред.) переписывался в Facebook с телефона. Это все можно проверить. Мы тогда сделали новые футболки для моего ансамбля и активно обсуждали реализацию. До ночи обсуждали время репетиции на 20 число. После этого я, как нормальный человек, отдыхал с женой и детьми. Рано утром, где-то в 07:15 уже звонили люди и примерно в период с 07:30 до 08:00 приезжали за футболками. Так же было и вечером 19 числа. Я тогда пользовался телефоном Lenovo T700”, – рассказал он.

Антоненко уточнил, что в квартире, которая находится недалеко от места, где взорвалось авто Шеремета, он не проживает с 2006 года.

“Это обычная коммуналка. Там жила моя мать с братом и соседи. Периодически я с семьей навещал маму, а также в определенные дни я давал частные уроки на гитаре, потому что тогда работал преподавателем музыки в Muztorg Rock School. Это тоже легко проверить. У меня были еще частные уроки. Именно в тот день (19 июля 2016 года, – ред.) у меня было занятие с учеником. Примерно до 20:00 я был там. Ко мне еще приезжали люди за футболками. Потом уже до 20 числа я находился по месту жительства у жены”, – проинформировал он.

Стоит отметить, что ключевым доказательством для следствия стала экспертиза походки людей, которых записали камеры наблюдения в ночь перед убийством Павла Шеремета. На пленках видно, как женщина, которую сопровождает мужчина, закладывает взрывчатку под авто журналиста. Эксперты сравнили походку и решили, что мужчиной якобы является Андрей Антоненко, а женщиной — врач Юлия Кузьменко. На видео мужчина хромал на одну ногу. Следствие утверждало, что Антоненко перед этим перенес операцию на ноге, поэтому тоже хромал.

Также следствие отмечало, что в ночь убийства телефон Антоненко якобы молчал. Следователи настаивали, что музыкант проживает вблизи места взрыва автомобиля Шеремета.