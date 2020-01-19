Международная группа ученых, возглавляемая специалистами из Йельского университета выяснили, что в смерти динозавров могло быть виновато только падение астероида, а не активность вулканов.

Об этом говорится на сайте Science.

На сегодняшний день ученые не пришли к единому выводу, по какой причине вымерли динозавры. Международная группа ученых, возглавляемая специалистами из Йельского университета выяснили, что в смерти динозавров могло быть виновато только падение астероида, а не активность вулканов.

“Вулканы могут привести к массовому вымиранию, потому что они выделяют много газов, таких как SO2 и CO2, которые могут изменить климат и окислить мир. Но последние работы были сосредоточены на времени извержения лавы, а не на выбросе газа”, – заявил Халл, ведущий автор нового исследования.

Для установления точного выброса вулканического газа группа исследователей сравнила глобальное изменение температуры и наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта, который образуется в результате мощного выброса углекислого газа в атмосферу. В результате ученые пришли к выводу, что большая часть углекислого газа попала туда задолго до удара метеорита. Соответственно, метеоритный удар был единственной причиной смерти динозавров.

Вулканическая активность в конце мелового периода привела к постепенному глобальному потеплению, когда температура на Земле в среднем выросла на 2 градуса Цельсия. Однако, считают ученые, это не привело к массовому вымиранию — ряд видов просто переселился к северному или южному полюсу для сохранения привычных условий жизни.

“Многие люди предполагают, что вулканы стали двигателем K-Pg, и мы говорим: “Нет, они не стали”, – добавляет Халл.

Ученые отмечают, что эти извержения действительно повлияли на климат, но температура вернулась к норме до того, как динозавры начали вымирать.

При этом потепление позволило быстро восстановить жизнь на Земле после падения астероида, считают ученые.