Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп отметил, что, по его информации, у лидера КНДР нет проблем со здоровьем, о которых ранее сообщили на телеканале CNN, ссылаясь на инсайдера.

Журналисты сообщали о том, что Ким Чен Ын был в критическом состоянии после перенесенной сердечно-сосудистой операции

“Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN”, – сказал глава Белого дома.

Президент сказал, что у него хорошие отношения с лидером Северной Кореи

“Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что это неправда”, – заявил он.

До этого, во вторник, Трамп говорил журналистам, что не слышал новостей о якобы ухудшении здоровья главы КНДР.

В Южной Корее по этому поводу отметили, что лидер КНДР проводит “обыденные мероприятия” в сельской части страны и находится там со своими близкими помощниками.

Слухи о том, что у лидера КНДР возникли проблемы со здоровьем появились 15 апреля, после того как он не появился на мероприятии, посвященном дню рождению его дедушки Ким Ир Сена, основателя государства и его лидера во время Корейской войны.

“У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и я надеюсь, что он в порядке”, – резюмировал Трамп.