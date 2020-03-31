Президент США Дональд Трамп отреагировал на получение гуманитарной помощи от Российской Федерации в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Трамп пояснил, что в понедельник поступила гуманитарная помощь от России и Китая.

Такие действия он назвал «очень милыми», отметив, что был “приятно удивлен”.

“Китай прислал нам кое-что, и это потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования, это было очень мило. Я был удивлен, действительно очень приятно удивлен”, – рассказал Трамп.