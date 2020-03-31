Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Трамп пояснил, что в понедельник поступила гуманитарная помощь от России и Китая.
Такие действия он назвал «очень милыми», отметив, что был “приятно удивлен”.
“Китай прислал нам кое-что, и это потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования, это было очень мило. Я был удивлен, действительно очень приятно удивлен”, – рассказал Трамп.
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