На борт самолета SkyUp, который выполняет спецрейс из китайского города Ухань в Украину, сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками. Они находятся в Ухане под наблюдением китайских врачей. Украинские консулы с ними на связи.

Остальных украинцев и иностранцев еще раз проверили украинские медики, сопровождающие этот рейс.

“Эвакуация проходит в штатном режиме. У Правительства есть четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции”, — добавил Ляшко.

Среди эвакуированных — семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

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