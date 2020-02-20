Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев и иностранцев из китайского Уханя, уже находится в воздушном пространстве Украины. Он кружил над Харьковской областью, а теперь направился в сторону Киева.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar.

На сайте пунктом назначения указан аэропорт “Борисполь”. Время прибытия лайнера было изменено с 08:05 на 09:41.

Самолет сначала летел в сторону Харькова, а затем начал делать круги над территорией Харьковской области.

По пути в Украину лайнер совершал техническую посадку в Алматы.

Самолет доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 – Доминиканской Республики, 5 – Эквадора, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Рики и по 1 – Израиля, Черногории и Панамы.

Пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, держится в тайне.