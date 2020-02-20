Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar.
На сайте пунктом назначения указан аэропорт “Борисполь”. Время прибытия лайнера было изменено с 08:05 на 09:41.
Самолет сначала летел в сторону Харькова, а затем начал делать круги над территорией Харьковской области.
По пути в Украину лайнер совершал техническую посадку в Алматы.
Самолет доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 – Доминиканской Республики, 5 – Эквадора, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Рики и по 1 – Израиля, Черногории и Панамы.
Пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, держится в тайне.
- Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет Министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.