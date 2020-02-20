Об этом проинформировал на своей странице в Facebook совладелец авиакомпании SkyUp Airlines Александр Альба.
“Самолет пройдет специальную санитарную обработку – дезинфицируют салон, кабину пилотов, багажный отсек, техники заменят фильтры системы кондиционирования, чтобы полностью исключить возможность заражения. Также будет дезинфицировано место стоянки и трап”, – отметил он.
Совладелец SkyUp подтвердил, что члены экипажа вместе с пассажирами будут изолированы в течение 14 дней.
“Я очень благодарен и горжусь нашей командой. Ведь они, рискуя собственным здоровьем, согласились помочь вернуть наших сограждан в Украину”, – написал он.
- Ранее самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.