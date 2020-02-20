Самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который доставил из Китая украинцев и граждан других стран, пройдет специальную санитарную обработку.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook совладелец авиакомпании SkyUp Airlines Александр Альба.

“Самолет пройдет специальную санитарную обработку – дезинфицируют салон, кабину пилотов, багажный отсек, техники заменят фильтры системы кондиционирования, чтобы полностью исключить возможность заражения. Также будет дезинфицировано место стоянки и трап”, – отметил он.

Совладелец SkyUp подтвердил, что члены экипажа вместе с пассажирами будут изолированы в течение 14 дней.

“Я очень благодарен и горжусь нашей командой. Ведь они, рискуя собственным здоровьем, согласились помочь вернуть наших сограждан в Украину”, – написал он.