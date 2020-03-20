Специальный рейс "Международных авиалиний Украины" для эвакуации украинцев с Кипра отменили, потому что люди не захотели покупать билеты за 180 евро.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Республике Кипр на странице в Facebook.

“Состоянием на 12:00 рейс МАУ на 20.03.20 отменен из-за низкого спроса. Стоимость билетов 19 пассажирам, которые купили билеты на этот рейс, будет возвращена компанией”, – говорится в сообщении.

При этом в посольстве подчеркивают, что бесплатного эвакуационного рейса для украинцев с Кипра не будет, а карантинные меры на острове могут быть усилены.

При этом пользователи в Facebook заявляют, что люди не купили билеты на эвакуационный рейс МАУ просто из-за чрезмерной цены.

“МИД отменило с Кипра рейсы, на которые у людей были билеты по 30 евро. Вместо них запустили самолет МАУ по цене 180 евро. Люди не купили”, – пишет один из пользователей.

В свою очередь пользователь Виталий Максимов утверждает, что у украинцев, которые застряли на Кипре, были билеты по 30-60 евро на рейсы 17-20 марта, которые просто отменили.

При этом, по его словам, в данный момент на Кипре осталось около 500 украинцев, но большинство из них решило оставаться на острове до конца карантина вместо того, чтобы покупать билеты на эвакуационный рейс МАУ по завышенной цене.