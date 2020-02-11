Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая рассказала, как обстоят дела с подготовкой к эвакуации граждан Украины из китайской провинции Хубэй, где наблюдается вспышка коронавируса.

Об этом шла речь на брифинге главы МОЗ, посвященном ситуации с коронавирусом в Украине.

По словам министра, вчера, 11 февраля, Украина получила согласие всех сторон на осуществление авиарейса для эвакуации.

“Только вчера мы получили подтверждение, что украинский борт, который будет отправлять с украинскими гражданами, получил право посадки в Китае. И все 11 стран, которые будут возможными остановками для дозаправки самолета или еще чего-то, также дали добро”, — сказала Скалецкая.

Также министр сообщила, что все еще не определено количество граждан Украины, которые подлежат эвакуации. По словам министра, в провинции находится около 80 человек, из них около 50 предварительно высказывали желание быть эвакуированными. МОЗ подготовило для них “формы информированного согласия”, которые они должны подписать для эвакуации. Эти формы предусматривают, в частности, согласие этих граждан находиться в течение 14 дней медучреждении на карантине для того, чтобы медики могли удостовериться в том, что они не являются носителями нового коронавируса. Кроме непосредственно эвакуированных граждан, согласие на содержание в медучреждениях должны дать все лица, задействованные в эвакуации — водители автобусов, экипаж самолета (включая медиков на борту) и прочие.

Министр отмечает, что до тех пор, пока не будет известно итоговое количество людей, которых нужно эвакуировать, говорить о точной дате не представляется возможным.

“Только после подписания этой формы мы сможем говорить о том, сколько человек реально будут эвакуированы, и только после того, когда мы будем иметь эту информацию, мы сможем говорить о дне [эвакуации]. Также влиять на день, когда мы сможем это сделать, наша готовность обеспечить тут для всех безопасность и защиту от возможного распространения вируса, который может быть привезен…”, — отметила Скалецкая.

Помимо этого, министр сообщила, вопрос о том, где будут находиться эвакуированные граждане, остается открытым.

“Мы изучаем те учреждения, которые могут быть сегодня готовы для приема граждан. Это вопрос проверки вентиляционных каналов, канализационных стоков (в том числе возможность их обеззараживания), возможность охраны и соблюдения закрытого режима. … Мы проверяем несколько учреждений. Только когда будут выводы эпидемиологов, специалистов, что учреждение готово и является безопасным, мы определим место эвакуации”, — сказала министр.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ, на данный момент уже утвержден порядок эвакуации граждан.

Так на борту самолета будет присутствовать бригада экстренной медицинской помощи, которая в дальнейшем будет находиться вместе с эвакуированными гражданами в месте изоляции и проводить медико-санитарное наблюдение за ними.

Попасть на борт самолета смогут только те граждане Украины, которые согласятся на изоляцию в медучреждениях. Перед посадкой в ​​самолет пассажирам будет проведена термометрия медицинским персоналом. Люди с симптомами болезни не будут допущены в самолет.

После рейса самолет дезинфицирует специальная бригада по утвержденной схеме. Пассажиры самолета, экипаж и водители транспорта будут размещены в одноместных комнатах в отдельном здании или на отдельном этаже медучреждения, которое будет выбрано для них.

Стоит отметить, что в понедельник, 10 февраля пресс-служба посольства Украины в КНР заявила о том, что во вторник, 11 февраля, будет организована эвакуация граждан Украины. Позднее посольство исправило сообщение, указав, что дата эвакуации неизвестна.

“Правительством Украины планируется эвакуация граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, специальным чартерным рейсом по маршруту: г.Киев — м.Ухань (КНР) — Киев. Дата и время будут объявлены позже после принятия соответствующего решения Правительства Украины”, — говорится в исправленном сообщении.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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