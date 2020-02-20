Эвакуированные из Китая украинцы, иностранцы, а также экипаж сошли с самолета. Пограничники в общей сложности оформили 94 человека.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

“В Международном аэропорту города Харьков сотрудники Госпогранслужбы обеспечили пограничное оформление 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета, кроме, 22 человек – членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, прилетело 72 пассажира”, – сказано в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Информацию о лицах, которые прибыли в Украину, пограничники получили заранее, поэтому их проверку по всем базам данных совершили еще до прилета.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев.

“Пограничный контроль осуществлялся в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в отдельной зоне аэропорта”, – подчеркнули в ГПСУ.