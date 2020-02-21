Видео опубликовала в своем Instagram одна из украинок.
Напомним, во время атаки участники протестной акции повредили двери и стекла автобусов с эвакуированными из Китая, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
В начале девушка публиковала веселое фото и видео из самолета. После появилась фотография разбитого стекла в автобусе.
“Спасибо украинцы! Встретили очень тепло!!” – подписала девушка фотографию.
Другая эвакуированная украинка успела заснять момент, как в автобус полетели первые камни, бьющие стекла.
Это произошло в момент, когда автобус проехал ряды силовиков и оказался в “зоне обстрела” от протестующих. На записи слышны звуки бьющегося стекла, а также крики сидящих в автобусе людей.
“Это автобус, в котором были все эвакуированные детки. Вопрос! Что с вами, “люди”???”, — написала девушка.
Еще одна из девушек рассказала, как люди в автобусах испугались криков и камней протестующих.
“Ребята, вы представить не можете, что мы слышали! Хотели, чтобы мы “сдохнули”, посылали нас, тыкали средние пальцы, молодые парни бросались нам под колеса и кидали в нас камнями, женщины бились в истерики. Это было ужасно”, — отмечает она.
Она отметила, что в Китае все намного цивилизовано, и даже обидно, что чужая страна относится к украинцам с намного большей любовью — “будто мы родные люди”. Чего не скажешь о соотечественниках.
Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.
- В Новых Санжарах состоялось срочное заседание правительства с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.