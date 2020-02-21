В Сети появилось видео изнутри самолета и автобуса, в котором находились эвакуированные из Ухани украинцы и иностранные граждане.

Видео опубликовала в своем Instagram одна из украинок.

Напомним, во время атаки участники протестной акции повредили двери и стекла автобусов с эвакуированными из Китая, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

В начале девушка публиковала веселое фото и видео из самолета. После появилась фотография разбитого стекла в автобусе.

“Спасибо украинцы! Встретили очень тепло!!” – подписала девушка фотографию.

<noscript><iframe title="У Мережі з'явилося відео зсередини літака, в якому знаходилися евакуйовані їх Ухані українці" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Mk4mQMxXZ7k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Другая эвакуированная украинка успела заснять момент, как в автобус полетели первые камни, бьющие стекла.

Это произошло в момент, когда автобус проехал ряды силовиков и оказался в “зоне обстрела” от протестующих. На записи слышны звуки бьющегося стекла, а также крики сидящих в автобусе людей.

<noscript><iframe title="Евакуйовані з Ухані українці опублікували відео зсередини автобуса в момент атаки камінням" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wWWGFaYRtbI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

“Это автобус, в котором были все эвакуированные детки. Вопрос! Что с вами, “люди”???”, — написала девушка.

Еще одна из девушек рассказала, как люди в автобусах испугались криков и камней протестующих.

“Ребята, вы представить не можете, что мы слышали! Хотели, чтобы мы “сдохнули”, посылали нас, тыкали средние пальцы, молодые парни бросались нам под колеса и кидали в нас камнями, женщины бились в истерики. Это было ужасно”, — отмечает она.

Она отметила, что в Китае все намного цивилизовано, и даже обидно, что чужая страна относится к украинцам с намного большей любовью — “будто мы родные люди”. Чего не скажешь о соотечественниках.

<noscript><iframe title="Евакуйовані з Китаю українці публікують жахливі кадри "прийому" в Нових Санжарах" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YPS1r8hGEXQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.