В Соединенных Штатах Америки эвакуированные из китайского Уханя граждане после карантина столкнулись с необходимостью оплатить большие счета за предоставленные медицинские услуги.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Фрэнк Вучински и его 3-летняя дочь Аннабель входят в число десятков американцев, которых правительство США эвакуировало из Уханя и поместило на карантин для проверки на наличие признаков коронавируса. Теперь они оказались в числе семей, которым пришли счета за пребывание на карантине.

Вучински, уроженец Пенсильвании, прожил в Китае много лет, но на фоне вспышки вируса принял предложение правительства США эвакуироваться вместе с дочерью. Это произошло в начале февраля. Его жена, которая не является гражданкой США, заразилась коронавирусом Covid-19 и сейчас находится в Китае.

После эвакуации в США Вучински с дочерью, как и другие американцы, были помещены на двухнедельный карантин на базе морской пехоты недалеко от Сан-Диего.

После окончания изоляции Вучински с ребенком отправился к своей матери в город Гаррисберг. И там он обнаружил многочисленные медицинские счета об оплате услуг врачей, рентгенологов и скорой помощи.

Как отмечает Вучински, он был уверен, что все расходы по содержанию на карантине взяло на себя правительство США.

“Я предполагал, что за это все платят. У нас не было выбора. Когда появились счета, возник вопрос: “Как я могу заплатить за это?” – заявил он в комментарии The New York Times.

Вучински уточнил, что находящиеся вместе с ним на карантине люди также недоумевали, как будут оплачивать медицинские счета.

Издание отмечает, что пациенты в США регулярно сталкиваются с необоснованными медицинскими счетами. Как оказалось, люди, находящиеся в обязательной изоляции из-за коронавируса, не являются исключением.

Федеральное правительство уполномочено помещать в карантин и изолировать пациентов, если чиновники считают, что те представляют угрозу для общества. При этом нигде не указано, кто должен платить, если изоляция происходит в негосударственном медицинском учреждении.

В американском Центре по контролю и профилактике заболеваний отказались комментировать, будут ли оплачивать счета пациентов, находящихся в обязательной изоляции.