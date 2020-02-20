Об этом проинформировали в МВД Украины.
Около 9:40 самолет спецрейса “PQ 7302” из КНР совершил посадку в международном аэропорту “Борисполь” на дозаправку, после чего должен отправится в аэропорт “Харьков”.
“Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности”, – подчеркивается в сообщении.
В МВД также прокомментировали попытки перекрыть дороги в Полтавской области и возникшие из-за этого стычки.
“Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба”, – отметили в ведомстве.
В МВД уточнили, что на борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
“Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украина подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы”, – заверили в МВД.
Все люди на борту пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности (в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения) в специальной уединенной зоне аэропорта.
На борт самолета будет доставлено дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.
В МВД Украины подчеркнули, что “угрозы здоровью граждан отсутствуют”, а также призвали “не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации”.
- Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет Министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.