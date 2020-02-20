Украинцев, а также иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом проинформировали в МВД Украины.

Около 9:40 самолет спецрейса “PQ 7302” из КНР совершил посадку в международном аэропорту “Борисполь” на дозаправку, после чего должен отправится в аэропорт “Харьков”.

“Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области. В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности”, – подчеркивается в сообщении.

В МВД также прокомментировали попытки перекрыть дороги в Полтавской области и возникшие из-за этого стычки.

“Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба”, – отметили в ведомстве.

В МВД уточнили, что на борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

“Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украина подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы”, – заверили в МВД.

Все люди на борту пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности (в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения) в специальной уединенной зоне аэропорта.

На борт самолета будет доставлено дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.

В МВД Украины подчеркнули, что “угрозы здоровью граждан отсутствуют”, а также призвали “не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации”.