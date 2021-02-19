Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В пятницу, 19 февраля, Janssen-Cilag International NV (дочерняя компания Johnson&Johnson) подала в ВОЗ заявку для получения разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса.
“Это знаменует собой еще один важный шаг в наших усилиях по борьбе с COVID-19, а также в нашей непоколебимой преданности справедливому доступу [к вакцинам]. Если мы хотим положить конец глобальной пандемии, жизненно важные инновации, такие как вакцины, должны быть доступны для всех стран”, — отметил Пол Стоффельс, заместитель председателя исполкома и главный научный сотрудник Johnson&Johnson.
Получение такого разрешения необходимо для снабжения вакцинами центра COVAX — глобального механизма закупок и распределения вакцин против COVID-19. Janssen должен отдать в рамках этой программы до 500 млн доз вакцины.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Украина сможет получить в рамках глобальной программы вакцинации COVAX вакцины от компаний AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США).
Всемирная организация здравоохранения уже одобрила экстренное применение вакцины Pfizer и AstraZeneca.
- Напомним, вакцина от Johnson&Johnson — это векторная вакцина на основе аденовируса, которая отличается от конкурентов прежде всего тем, что одному пациенту нужна одна доза, а не две. О том, насколько она эффективна и безопасна — в материале.