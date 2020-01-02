Об этом она заявила в интервью “РБК-Украина”.
Бекешкина отметила, что кампания по снижению протестных настроений будет продолжаться и дальше.
Она подчеркнула, что волна протестных акций может начаться после каких-то компромиссных решений по Донбассу.
“И эта кампания потенциально может сбить рейтинг добровольцев и волонтеров, которые все последние годы были и пока остаются в топе общественного доверия. Ну и каток под Офисом Президента очень напоминает “йолку” (смеется, – ред.). Но до апреля каток все равно не достоит, а сейчас вроде бы никто и не собирался чего-то делать по Донбассу”, – пояснила она.
При этом, протестные настроения остаются самыми низкими за время проведения опросов. Так, с 1994 года – это было 17%. Перед Майданами в 2004 и 2013 году, такая вероятность была на уровне 20%.
Рейтинг действующего Президента Украины с начала осени сократился на 21%.
- Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг” за 20-24 ноября 2019 года, 53 % опрошенных выразили убеждение, что Владимир Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим президентом Петром Порошенко. Еще 15 % придерживались противоположного мнения, а 22 % заявили, что ничего не изменилось. 20 % граждан Украины не видели изменений после прихода к власти Президента Владимира Зеленского.
- Большинство граждан Украины были готовы ждать от одного года до трех результатов деятельности Владимира Зеленского на президентском посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 20-24 ноября 2019 года.