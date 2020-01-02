Директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что протестные настроения среди украинцев низкие по причине того, что продолжается кампания, направленная против этого.

Об этом она заявила в интервью “РБК-Украина”.

Бекешкина отметила, что кампания по снижению протестных настроений будет продолжаться и дальше.

Она подчеркнула, что волна протестных акций может начаться после каких-то компромиссных решений по Донбассу.

“И эта кампания потенциально может сбить рейтинг добровольцев и волонтеров, которые все последние годы были и пока остаются в топе общественного доверия. Ну и каток под Офисом Президента очень напоминает “йолку” (смеется, – ред.). Но до апреля каток все равно не достоит, а сейчас вроде бы никто и не собирался чего-то делать по Донбассу”, – пояснила она.

При этом, протестные настроения остаются самыми низкими за время проведения опросов. Так, с 1994 года – это было 17%. Перед Майданами в 2004 и 2013 году, такая вероятность была на уровне 20%.

Рейтинг действующего Президента Украины с начала осени сократился на 21%.