Личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что прилагал усилия к отстранению экс-посла США в Украине Мари Йованович, поскольку она усложняла расследование в отношении Хантера Байдена.

Об этом сообщает The New Yorker

Джулиани признался, что действительно прилагал усилия к отстранению Йованович. Он делал это по нескольким причинам. Прежде всего потому, что Йованович мешала ему получить компромат на Джо Байдена от украинского генпрокурора Юрия Луценко.

“Я считал, что Йованович нужно было устранить прочь. Она бы усложнила расследование (против Байдена – ред.) любому”, – сказал он.

В статье сказано, что Джулиани воспринимал Йованович как препятствие, мешающее ему “выкопать грязь против конкурента своего клиента накануне выборов 2020 года”.

По словам журналиста Джона Соломона, Джулиани призывал его сделать дело в отношении отстранения Йованович максимально публичным, чтобы параллельно с ним начать говорить о реальном компромате против Байдена.

Главным союзником Джулиани в борьбе с Йованович был украинский генпрокурор Юрий Луценко. В статье отметили, что ему не нравилось, когда Йованович пыталась указывать, как нужно работать, чтобы получить позитивную оценку со стороны США.

“Послушайте, люди, которых поддерживает ваше посольство, тоже далеко не ангелы”, – говорил ей Луценко.

Когда договориться с Йованович не удалось, Луценко начал сотрудничать с Джулиани. Адвокат Трампа обвинил тогда посла в том, что она закрыла выезд экс-генпрокурору Виктору Шокину в США, а тот якобы хотел передать информацию о коррупции в посольстве, чем дискредитировал бы работу Йованович.

“Я был зол на нее в тот момент”, – заявил Джулиани.

По словам Луценко, он начал сотрудничать с Джулиани по причине того, что хотел добиться встречи со своим американским коллегой и напрямую спросить у него о возвращении государственных средств, которые в свое время вывел в офшоры четвертый президент Виктор Янукович.

Один из чиновников Госдепа заявил на открытых слушаниях относительно возможного импичмента президенту Дональду Трампу, что в мае 2019 году четверо министров из прошлого правительства рассказали о том, что якобы президент Петр Порошенко уполномочил Луценко поделиться с Джулиани информацией, которая потом привела к увольнению Йованович.

Но Луценко отрицает это, утверждая, что встречи с Джулиани были его личной инициативой.

Во время недавней встречи с Джулиани Луценко сообщил ему, что Генпрокуратуре удалось обнаружить новые выплаты со счетов компании Burisma членам ее наблюдательного совета, среди которых – Хантер Байден. Джулиани волновал конкретный вопрос, сколько денег платили Хантеру, но точную цифру Луценко публично озвучивать не стал.

Позже стало известно, что Луценко говорил Джулиани о миллионе долларов, которые были потрачены на лоббирование интересов Джо Байдена.

С приходом к власти шестого президента, Владимира Зеленского, Луценко все еще пытался узнать информацию о том, как можно вернуть в Украину деньги, которые вывела “семья Януковича”.

Один из его коллег сказал тогда американским журналистам:

“Он может быть амбициозным и иногда безрассудным, но он всегда остается патриотом”.

В итоге, Луценко отступил.

16 мая он заявил изданию Bloomberg, что Хантер Байден не нарушал украинское законодательство, а что касается миллионных выплат, отметил, что компания Burisma оставляла за собой право платить сотрудникам столько, сколько считала нужным.

После этого злой Джулиани позвонил Луценко, заявив, что просит его быть честным и рассказать все, что ему известно в деле Байдена. В ответ на отказ Луценко Джулиани напомнил ему о том, что он юрист, и отказ Луценко может быть трактован как попытка к принуждению к даче взятки.