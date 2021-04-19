Про це пише видання The Guardian.

Раніше повідомлялося, що 12 європейських топклубів, які оголосили про створення європейської Суперліги, буде виключено зі складу учасників національних турнірів, а також зі змагань під егідою УЄФА.

Очікується, що банк виділить близько 3,25 млрд євро, і ці гроші будуть розподілені між клубами.

Зазначається, що 12 футбольних клубів, які приєдналися до Суперліги, отримають від JP Morgan Chase “вітальний бонус” від 200 млн євро до 300 млн євро.

Також є інформація, що до клубів-засновників можуть приєднатися ще три команди, але їх назви не уточнювалися.

Представник JP Morgan підтвердив інформацію про фінансування угоди.

“Я можу підтвердити, що ми фінансуємо угоду, але на даний момент у мене немає подальших коментарів”, – зазначив він.

Нагадаємо, старт турніру планується на серпень 2022 року. У Суперлізі зіграють 20 команд, серед них 15 засновників (12 вже відомі). Для п’ятірки інших буде розроблений спеціальний відбір .

Учасники Суперліги будуть розбиті на дві групи по 10 команд. Після закінчення групового етапу три найкращих команди з групи – автоматично виходять до чвертьфіналу. Четверті і п’яті команди розіграють ще дві путівки в плей-офф.