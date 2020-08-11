Как прогнозирует владелец авиакомпании Novans Jets Юлий Грингуз, в течение всего года страх заражения коронавирусом будет неизменно находиться на первом плане. Это должно заставить большее количество людей и компаний считать частные перелёты наилучшим выбором, а не расточительством.

Хотя ещё три месяца назад для 99,5% обывателей частный самолёт был средством роскоши передвижения из глянцевых журналов.

При таком перелёте можно сэкономить много времени и плодотворно поработать, не заботясь о том, что кто-то смотрит в экран ноутбука. И, безусловно, гораздо приятнее выйти из здания аэропорта через 5 минут после посадки вместо того, чтобы толпиться в очередях для проверки службой безопасности.

Власть страха

Сильнее всего заставляет расстаться с деньгами не желание, а страх. И сейчас именно страх владеет умами многих потребителей, размышляющих о том, как воскресить бизнес, вернуть детей из лагеря летом, навестить бабушку или спланировать следующий отпуск.

Практически все крупные авиакомпании добавили на сайт информацию о том, какие меры предпринимаются для снижения риска заражения COVID-19. Многое из того, что они делают, больше напоминает обычные меры, которые потребители привыкли ожидать от авиакомпаний.

Даже если вы принадлежите к классу людей, которые, сидя в кресле шириной чуть больше 50 см и промежутком между рядами менее метра, вы понимаете, что вряд ли можно считать реальным дистанцированием или истинной профилактикой тот факт, что среднее кресло в ряду остаётся свободным.

В любом случае, компании стремятся оградить персонал от пребывания в местах с большим количеством людей, и многие операторы, в том числе и Novans Jets, ввели температурный контроль для лётных экипажей и, естественно, поощряют оставаться дома тех, кто плохо себя чувствует.

Исследование европейских операторов показало, что потенциальный контакт COVID-19 в разы ниже при перелёте частным бортом. Другими словами, нынешний страх и опасения клиентов работают на руку бизнес-авиации. Во время предыдущих кризисов компании выставляли свои самолёты на продажу. Сейчас ситуация обратная.

Частные самолеты как необходимость

Использование терминалов бизнес-авиации уменьшает риск заражения. А совместное пребывание с 5-10 заранее проверенными пассажирами, безусловно, кажется более предпочтительным, чем нахождение в общем пространстве со 150 лицами, которые могли находиться где угодно в течение предыдущих двух недель.

Как упоминает Юлий Грингуз, руководитель авиакомпании Novans Jets, сокращение расписания и требование не занимать среднее кресло окажут влияние на цену авиабилетов в сторону увеличения. Совместное использование частного самолёта может оказаться даже выгоднее путешествия на регулярном рейсе.