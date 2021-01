Об этом сообщают #Буквы.

Джима стала единственной биатлонисткой, которая поразила все 20 мишеней.

Однако на финише она уступила Лизе Терезе Хаузер, которая опередила Джиму на 43,7 секунды и взяла “золото”. Третье место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше.

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women’s 15km in @biathlonantholz 🙌 #ANT21 🇦🇹

🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima @OlympicUA

🥉🇫🇷 Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021