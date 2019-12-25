Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, третьими лицами по делу указано главу ведомства Арсена Авакова и телерадиокомпанию "Украина".

Об этом свидетельствует информация в базе данных судебной власти Украины.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Печерский районный суд города Киева.

Его будет рассматривать судья Сергей Вовк, который ранее отправил Кузьменко под арест.

В комментарии изданию “Главком” адвокат Кузьменко Виктория Дейнека объяснила, что 13 декабря в программе “Свобода слова Савика Шустера” министр Арсен Аваков заявил, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета, который является недостоверной информацией.

“Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Вместо этого такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута”, – отметила Дейнека.

Напомним, что по версии следствия, именно Кузьменко якобы прикрепила бомбу на днище автомобиля журналиста Павла Шеремета и привела ее в действие.

Она подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, “а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”.