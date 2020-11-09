Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель неоднозначно прокомментировала новость о том, что президент заразился коронавирусом.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось, в понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. В ближайшее время он будет выполнять свои обязанности дистанционно.

Вскоре пресс-секретарь президента Юлия Мендель поделилась на своей странице в Facebook постом ОПУ о болезни президента, добавив короткий комментарий:

“К сожалению… Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о его состоянии здоровья”.

Фото этого поста Мендель мгновенно распространились в Сети, вызвав бурную реакцию пользователей.

И вскоре пост был исправлен, теперь он выглядит так:

“К сожалению, у нас новость о положительном тесте… Впрочем, Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный тест у руководителя офиса Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы”.

Но, как известно, скриншоты и история изменений на Facebook – не горят: