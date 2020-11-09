Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось, в понедельник, 9 ноября, президент получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. В ближайшее время он будет выполнять свои обязанности дистанционно.
Вскоре пресс-секретарь президента Юлия Мендель поделилась на своей странице в Facebook постом ОПУ о болезни президента, добавив короткий комментарий:
“К сожалению… Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о его состоянии здоровья”.
Фото этого поста Мендель мгновенно распространились в Сети, вызвав бурную реакцию пользователей.
И вскоре пост был исправлен, теперь он выглядит так:
“К сожалению, у нас новость о положительном тесте… Впрочем, Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный тест у руководителя офиса Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы”.
Но, как известно, скриншоты и история изменений на Facebook – не горят:
- На днях пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель впервые объяснила свое скандальное фото с лентой пропагандистского канала Russia Today, которое прошло в соцсетях год назад.