Об этом она написала в Facebook.

“Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже… А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни”, – написала Тимошенко.

Также политик рассказала, как изменились ее взгляды на жизнь после острой стадии болезни и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

“Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла … Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека – это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь, или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушные мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба”, – написала Тимошенко.