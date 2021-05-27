ЮНІСЕФ підписав договір на постачання російської COVID-вакцини «Спутник V»: що відомо

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) підписали довгострокову угоду на постачання російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомили на сайті ЮНІСЕФ.

ЮНІСЕФ, американське товариство з обмеженою відповідальністю Human Vaccine та Російський фонд прямих інвестицій — головний промоутер “Спутник V” за межами РФ — оголосили про довгострокову угоду (ДСС) на постачання вакцини.

У Фонді наголосили, що постачання цієї вакцини залежить від того, чи буде препарат схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Як відомо, ЮНІСЕФ, ВООЗ, Альянс вакцин GAVI та інші організації очолюють COVAX — глобальну ініціативу, спрямовану на рівний доступ до вакцин проти COVID-19.

Поширення російської вакцини в рамках ініціативи, запевняють в ЮНІСЕФ, можливе лише за умови укладення угоди про попередню закупівлю із GAVI.

“Якщо об’єкт COVAX вирішить укласти попередню угоду про закупівлю вакцини “Спутник V”, ЮНІСЕФ буде готовий поставити її, щойно будуть пройдені нормативні етапи”, — йдеться в повідомленні Фонду.

ЮНІСЕФ раніше підписав аналогічні угоди з Індійським інститутом сироватки, компаніями Pfizer і AstraZeneca.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

У березні 2021 року Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) протягом тижня вивчало російську вакцину. Після цього голова правління ЕМА Кріста Віртхумер-Хохе застерегла країни від схвалення цього препарату:

“Це можна певною мірою порівняти з російською рулеткою… Я наполегливо не рекомендую національний екстрений дозвіл”.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявляв, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна. Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення. Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення. Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.

Російська вакцина в Україні та інших країнах світу

Україна. 5 січня харківська компанія “Біолік” заявила, що подала до Міністерства охорони здоров’я заяву щодо реєстрації в України російської COVID-вакцини “Спутник V”.

Заяву було надіслано до МОЗ ще 31 грудня. Наступного дня, 1 січня, співголова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук заявляв, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутник V” подали на реєстрацію в Україні. У свою чергу головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко переконував, що ця інформація є “чутками та політичними заявами” і не відповідає дійсності.

Згодом міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив факт отримання заявки на реєстрацію в нашій країні російської вакцини проти коронавірусу “Супутнік V”.

У лютому Кабінет Міністрів України заборонив реєструвати й використовувати російську вакцину проти COVID-19 на території України. А міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутник V” в Україні не зареєструють за жодних умов.

Бразилія. Через відсутність послідовних і надійних даних колегія Anvisa (регулятор контролю якості медпрепаратів Бразилії) одноголосно вирішила не рекомендувати російську вакцину “Спутник V”.

Молдова. Президентка Молдови Мая Санду звернулася до посла РФ Олега Васнєцова з проханням посприяти швидкому отриманню країною російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V.

Австрія. Австрія веде переговори з Росією стосовно закупівлі мільйона доз вакцини проти коронавірусу “Спутник V”, яка ще не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

Аргентина. Мер аргентинського міста Роке Перес в провінції Буенос-Айрес Хуан Карлос Гаспаріні прищепився проти коронавірусу російською вакциною “Супутник V” і з портретом президента РФ Володимира Путіна в руках.

Словаччина. Закупівля російської вакцини призвела до політичної кризи в країни. До того є Росія поставила в Словаччину вакцину “Спутник V”, не ідентичну тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

Північна Македонія. Регулятор країни схвалив російську вакцину “Спутник V”.

Чехія. У квітні прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш звільнив міністра охорони здоров’я Яна Блатни. Причиною стала відмова закупити російську вакцину проти COVID-19 “Спутник V”.

Туреччина. Наприкінці квітні стало відомо, що Туреччина підписала угоду про отримання 50 млн доз вакцини проти коронавірусу російського виробництва “Спутник V”. Ще 4 місяці тому МОЗ країни заявляв, що це “виходить за рамки інтересів”.