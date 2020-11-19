Об этом говорится в отчете организации.
В ЮНИСЕФ считают, что закрытие школ так или иначе повлияло на 572 миллиона учеников (33%) в 30 странах мира.
По данным организации, к концу 2020 года у примерно семи миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14%). Это может привести к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.
“Чем дольше длится кризис, тем глубже его влияние на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения находится под угрозой”, — считает исполнительный директор фонда Генриетта Форе.
- Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовало данные, свидетельствующие, что Украину ждет худшая за 10 лет рецессия из-за пандемии коронавируса – могут обеднеть более 9 млн граждан.