В Детском фонде ООН (UNICEF) считают, что пандемия COVID-19 может вызвать появление "потерянного поколения" детей-за нестабильной работы ключевых учреждений и роста уровня бедности.

Об этом говорится в отчете организации.

В ЮНИСЕФ считают, что закрытие школ так или иначе повлияло на 572 миллиона учеников (33%) в 30 странах мира.

По данным организации, к концу 2020 года у примерно семи миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14%). Это может привести к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.

“Чем дольше длится кризис, тем глубже его влияние на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения находится под угрозой”, — считает исполнительный директор фонда Генриетта Форе.