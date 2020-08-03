Об этом сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Как сообщалось ранее, 29 июля Кабинет Министров одобрил старт пилотного проекта, которым предлагается ввести компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен вместо “пакетов малыша”.
ЮНИСЕФ призвал Правительство отказаться от этой идеи и продолжить оказывать родителям натуральную помощь в виде пакетов.
“Мы призываем Правительство продлить программу “Пакет малыша”, которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет. Пакет малыша может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена”, — отметила Лотта Сильвандер, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.
С момента запуска программы ЮНИСЕФ собирал отзывы родителей на программу. Согласно полученным данным, сейчас большинство родителей хотят получать помощь именно в таком виде.
“Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакеты денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде”, — говорится в сообщении.
Также аналитики ЮНИСЕФ утверждают, что стоимость товаров из “пакетов малыша”, если родители будут покупать их самостоятельно, будет на 50-200% выше.
- Напомним, с 1 сентября 2018 украинские семьи при рождении ребенка начали получать набор из 25 самых необходимых вещей для новорожденных — единовременное пособие “Пакет малыша”.
- В сентябре 2019 Министерство социальной политики Украины расширило наполнения бэби-боксов для новорожденных.