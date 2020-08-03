Детский фонд ООН призвал Кабинет Министров оставить программу поддержки семей с детьми "Пакет малыша" и отказаться от ее замены денежными выплатами.

Об этом сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщалось ранее, 29 июля Кабинет Министров одобрил старт пилотного проекта, которым предлагается ввести компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен вместо “пакетов малыша”.

ЮНИСЕФ призвал Правительство отказаться от этой идеи и продолжить оказывать родителям натуральную помощь в виде пакетов.

“Мы призываем Правительство продлить программу “Пакет малыша”, которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет. Пакет малыша может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена”, — отметила Лотта Сильвандер, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

С момента запуска программы ЮНИСЕФ собирал отзывы родителей на программу. Согласно полученным данным, сейчас большинство родителей хотят получать помощь именно в таком виде.

“Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакеты денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде”, — говорится в сообщении.

Также аналитики ЮНИСЕФ утверждают, что стоимость товаров из “пакетов малыша”, если родители будут покупать их самостоятельно, будет на 50-200% выше.