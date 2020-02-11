Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сообщил в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
Как сообщалось ранее, 16 января Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому планируется призывать на срочную военную службу, начиная с 18 лет, а не с 20, как было ранее.
Загороднюк объяснил, что соответствующий указ был подписан для того, чтобы появилась возможность призывать в армию молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, которые самостоятельно изъявили такое желание и написали заявление. По его словам, каждый год Минобороны получает тысячи таких писем.
“Мы сейчас готовим распоряжение Кабмина касательно людей, которые будут призываться на срочную службу. Оно выдается каждые полгода на отдельный призыв. Я его уже подписал и передал. В распоряжении будет четко написано: только по письменному заявлению в 18-19 лет [будут приниматься на службу]. Никакого обязательного призыва до 20 лет не будет”, — добавил он.
На видео с 38 минуты
- Ранее сообщалось, что юноши в возрасте 18 и 19 лет не будут привлечены к срочной службе во время весеннего призыва, который стартует в апреле этого года.