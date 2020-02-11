Как сообщалось ранее, 16 января Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому планируется призывать на срочную военную службу, начиная с 18 лет, а не с 20, как было ранее.

Загороднюк объяснил, что соответствующий указ был подписан для того, чтобы появилась возможность призывать в армию молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, которые самостоятельно изъявили такое желание и написали заявление. По его словам, каждый год Минобороны получает тысячи таких писем.