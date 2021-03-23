Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.
“Нам сделали последнее китайское предупреждение. Если мы не будем голосовать вместе с партией, нас исключат”, – заявил Юрчишин.
Он рассказал кого еще, кроме него, руководство партии предупредило о возможном исключении из состава политсилы.
“Предупредили об исключении, если не будем хранить партийную дисциплину … еще нескольких моих коллег: Соломию Бобровскую, Романа Лозинского, Галину Васильченко, Наталью Пипу, Александру Устинову и, кажется, Ольгу Стефанишину, если я не ошибся. То есть в целом нас должно быть шесть человек, которых предупредили о таком развитии событий “, – отметил Юрчишин.
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Также он отметил, что окончательного решения нет, хотя “есть намек, что, возможно, будет”.
- Напомним, накануне Юрчишин в соцсети Facebook под постом своего однопартийца Ярослава Железняка заявил, что ему якобы сделали предупреждение об исключении из партии. Однако, как уточнил Юрчишин, не за участие в акции под ОПУ 20 марта, а за голосование в Раде по закону о новом порядке назначения глав НАБУ и ГБР.
- Однако пресс служба “Голоса” опровергла исключение из партии депутата Ярослава Юрчишина. Председатель парламентской фракции “Голоса” Ярослав Железняк тоже опроверг информацию об исключении депутатов из партии.