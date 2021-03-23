Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что руководство партии "Голос" предупредило шестерых членов о возможном исключении из состава политсилы.

Об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.

“Нам сделали последнее китайское предупреждение. Если мы не будем голосовать вместе с партией, нас исключат”, – заявил Юрчишин.

Он рассказал кого еще, кроме него, руководство партии предупредило о возможном исключении из состава политсилы.

“Предупредили об исключении, если не будем хранить партийную дисциплину … еще нескольких моих коллег: Соломию Бобровскую, Романа Лозинского, Галину Васильченко, Наталью Пипу, Александру Устинову и, кажется, Ольгу Стефанишину, если я не ошибся. То есть в целом нас должно быть шесть человек, которых предупредили о таком развитии событий “, – отметил Юрчишин.

Также он отметил, что окончательного решения нет, хотя “есть намек, что, возможно, будет”.