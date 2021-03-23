Об этом заявил нардеп фракции Ярослав Юрчишин в интервью LB.ua.

“Рудик с Железняком периодически ходят на Банковую. Они это рассказывали. Я не слышал о том, чтобы Рудик что-то предлагали. Но по возвращении с Банковой изменилась риторика, чем должна заниматься партия”, – сказал он.

Нардеп сообщил, что не знает о содержании этих встреч.

“Если мы сначала говорили о том, что партия должна реализовывать свою программу, то сейчас появилась тема, что надо брать власть любыми методами, пока ее можно брать. И это тоже настораживает. Потому что это немного смена приоритетов”, – заявил Юрчишин.

Он рассказал, что Железняк приходил на фракцию “Голос” и призывал голосовать за кандидата в КСУ от “Слуги народа”.

“То, что Ярослав Железняк ходит общаться с Банковой – это факт. Он приходил к нам на фракцию и призывал голосовать за кандидата в КСУ от “Слуги народа”. Даже вызвал тогда Киру Рудык. Хотя она очень редко ходит в Верховную Раду. Кира очень хочет занять место Святослава Вакарчука (он составил еще задолго до местных выборов полномочия председателя партии). В принципе, ведет себя очень подобно ему. Но, к сожалению или к счастью, не является Славой. Впрочем 40% посещения Рады для руководителя партии – это, по моему мнению, плохой результат. Она приходит на важные голосования. А их определяет уже руководитель фракции Железняк”, – добавил нардеп.

Он считает, что лидеры политсилы пытаются оттеснить определенную часть людей из партии.

“Рудик четко сказала, что ее периодически приглашают подумать о коалиции. Если руководство партии без согласования с фракцией ведет какие-то переговоры, то, по-моему, это несколько показывает, что, наверное, решили сделать партию для “своих и для чужих”. “Свои” знают, что происходит и как работает система, а “чужих” просто пытаются оттеснить, находя технические причины для этого”, – подытожил нардеп.