Бывший заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин обвиняет руководство партии в том, что они устранили неугодных депутатов от руководства парти

Об этом он рассказал в интервью Буквам.

По его словам, первым жестким шагом конфликта стал съезд партии, где Сергея Притула исключили из руководства партии.

“Там было очень много вопросов, которые порождали конфликты – это и оценка работы фракции, и отчет контрольно-ревизионной комиссии – которые, вероятно, можно было бы решить. Но с тех пор построить диалог не удалось, просто руководство партии определило перечень депутатов и областей, которые они считали нелояльными и неугодными и искало поводу начать против них войну”, – рассказал Юрчишин.

Он также рассказал, что неугодных депутатов (в частности Александру Устинову и Владимира Цабаля) исключили из контрольно-ревизионной комиссии и политсовета партии.

“Кира точно предложила своих людей (в политсовет – ред.). .. Соответственно вместо Романа Лозинского, Ольги Стефанишиной и Соломии Бобровской туда вошли более лояльные к ней люди”, – рассказал Юрчишин.

Также без ведома депутатов в секретариат партии приняли бывшего депутата предыдущих созывов от УДАР и БПП Владимира Куренного.

В начале недели Юрчишин заявил, что его и ряд депутатов могут исключить из партии Голос. Руководство партии это отрицало, пока Александра Устинова не обнародовала протокол политсовета.