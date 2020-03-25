Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назвал проект подозрения для пятого президента Петра Порошенко незаконным и "юридическим трэшем", не выдерживающим критики.

Об этом он заявил в интервью Алесе Бацман.

Рябошапка отметил, что его отказ пописать проект подозрения Порошенко стал одним из поводов отправить его в отставку. Такую позицию высказывали представители политсилы “Слуга народа”.

По словам экс-генпрокурора, проект подозрения, подготовленный Государственным бюро расследований, был юридически не правильным и незаконным.

“То, что предлагали подписать, – это действительно юридический “трэш”, который не выдерживает никакой критики… Во-первых, документ был недоказанным. И, во-вторых, он был незаконным”, – заявил Рябошапка.

Экс-генпрокурор сделал акцент на том, что то, в чем обвиняют пятого президента не имело достаточных доказательств, подтверждающих незаконность его каких-то действий.

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На видео с 30 минуты

“Юридическая квалификация была фантастическая – в этих действиях нельзя было обвинить президента в то время”, – добавил он.

Рябошапка пояснил, что если бы подписал такое подозрение Порошенко, то со временем мог бы понести уголовную ответственность за такое действие.

Он допускает, что новый генпрокурор, Ирина Венедиктова, “прекрасно может подписать” это подозрение (Порошенко, – ред.), так как “готова подписать все что угодно, о чем ее попросят те, кто привел ее на эту должность”.

Выступая перед депутатми Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.