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«Юридична маніпуляція» та «наруга»: «Нафтогаз» відреагував на звільнення Коболєва і призначення Вітренка

У "Нафтогазі" відреагували на рішення щодо звільнення керівництва та голови правління Андрія Коболєва, призначивши на цю посаду колишнього виконавчого директора Юрія Вітренка.

Среда, 28 апреля 2021, 17:57

Відповідна заява опублікована пресслужбою компанії.

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд  ухвалив рішення щодо припинення повноважень незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

“Нафтогаз”, коментуючи таке рішення Кабміну, назвав його “юридичною маніпуляцією”.

“Звільнення Наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення Голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами”, — переконані в “Нафтогазі”.

У компанії наголошують, що ініціювання рішення про призначення/звільнення голови правління є компетенцією наглядової ради. Такі повноваження не мали бути передані загальним зборам акціонерів, як це було зроблено.

“Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління “Нафтогазу”, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами”, — переконані в компанії.

У  “Нафтогазі” також запевняють, що борги компанії, на яких акцентує уряд, було збільшено через лазівки, що були створені державним регулюванням.

Дії уряду, наголошують у компанії, дають негативні сигнали для інших державних підприємств та інвесторів.

Зауважимо, що Юрій Вітренко, який відтепер є головою правління “Нафтогазу”, останні місяці працював в уряді. Він був виконувачем обов’язків міністра енергетики.

Як Вітренка міністром призначали та не призначили

16 грудня стало відомо, що Банкова пропонує призначити колишнього топменеджера НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра з питань енергетики.

#Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.

Ввечері того ж дня спливло, що Офіс президента пролобіював у Кабміні премію для Вітренка в розмірі 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення.

Вітренко в “Нафтогазі” відповідав за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом”. Після того, як компанія перемогла в арбітражі, Вітренко вимагав від “Нафтогазу” виплатити йому премію через суд. Саме про цю премію і йшлося.

17 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Вітренка, згодом не підтримав і зал.

21 грудня уряд на екстреному засіданні призначив Вітренка в.о. міністра енергетики, у такому статусі він міг перебувати не більше 30 днів.

28 січня Верховна Рада України знову не підтримала призначення Юрія Вітренка.

Тоді було ухвалено закон щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби. У цьому документі були правки “під Вітренка”. Вони передбачали виключення обмежень щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.

За час перебування на посаді в.о. міністра Юрій Вітренко встиг запропонувати “розблокувати експорт газу з Росії”, який здійснюватимуть “незалежні компанії з РФ”, а потім заявити, що Україні потрібно терміново від’єднатися від енергосистеми з Росією та Білоруссю.

Теги: Андрей Коболев, Витренко Юрий, кадровые назначения, Нафтогаз Украины

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