Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 года назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия. Соответствующую кандидатуру для назначения на эту должность подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко”, – говорится в сообщении.
По информации НБУ, Олег Чурий с 23 июля 2020 года прекратит выполнение полномочий заместителя главы Нацбанка в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.
“Юрий Гелетий – политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке, а также пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка”, – отметил Шевченко.
Что известно о новом заместителе главы НБУ
Юрий Гелетий окончил Львовский национальный университет им. И. Франко по специализациям “Международные отношения”, “Переводчик”, “Правоведение”, а также прошел ряд учебных программ в разных странах мира. Среди них: учебный курс “Европейская экономика, интеграция и право” в Байройте (Германия) и “Торговая политика и коммерческая дипломатия” в Оттаве (Канада).
После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 годов прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.
Фото: НБУ
В 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.
С октября 2015 году до июля 2018 Юрий Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.
С июля 2018 работал в должности заместителя министра финансов Украины.
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