Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 года назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия. Соответствующую кандидатуру для назначения на эту должность подал глава Нацбанка Кирилл Шевченко”, – говорится в сообщении.

По информации НБУ, Олег Чурий с 23 июля 2020 года прекратит выполнение полномочий заместителя главы Нацбанка в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.

“Юрий Гелетий – политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке, а также пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка”, – отметил Шевченко.

Что известно о новом заместителе главы НБУ

Юрий Гелетий окончил Львовский национальный университет им. И. Франко по специализациям “Международные отношения”, “Переводчик”, “Правоведение”, а также прошел ряд учебных программ в разных странах мира. Среди них: учебный курс “Европейская экономика, интеграция и право” в Байройте (Германия) и “Торговая политика и коммерческая дипломатия” в Оттаве (Канада).

После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 годов прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

Фото: НБУ

В 2012 году получил степень кандидата экономических наук в Институте региональных исследований НАН Украины.

С октября 2015 году до июля 2018 Юрий Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

С июля 2018 работал в должности заместителя министра финансов Украины.