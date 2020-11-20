20 ноября Кабинет Министров уволил Ольгу Буславец с должности и.о. министра энергетики, назначив на этот пост ее заместителя Юрия Бойко.

#Буквы рассказывают, что известно о новом руководителе министерства.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании 20 ноября правительство приняло решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики.

Исполняющим обязанности стал Юрий Николаевич Бойко, тезка сопредседателя фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Юрия Анатольевича Бойко, который в 2010-2012 годах также возглавлял это ведомство.

Что известно о Юрие Бойко?

Биография

С мая текущего года Юрий Николаевич занимал должность заместителя министра энергетики.

На сайте ведомства о Бойко пишут как об “энергетике по специальности”, который “работает в энергетической сфере 25 лет”.

Там также указано, что Бойко родился в Киеве в 1972 году, имеет три специальности. Сначала он получал образование в Киевском политехническом институте по специальности “Автоматическое управление электроэнергетическими системами”, квалификация — инженер-электрик. Впоследствии Бойко окончил Международный институт менеджмента, где получил степень магистра бизнес-администрирования. Уже в 41-летнем возрасте Бойко получил квалификацию специалиста-юриста в ЛНУ имени Ивана Франко.

Карьера Бойко началась на Ровенском радиотехническом заводе, где он был энергетиком. Впоследствии он работал инженером-электриком ООО “ЭЛВИС”, инспектором энергонадзора ОАО “Эй-И-Эс Ровноэнерго”.

С 2003 года работал по специальности на руководящих должностях в энергетической отрасли в ОАО “АЭС Киевоблэнерго” и ЗАО “АЭС Киевоблэнерго”.

В 2009 — 2011 работал техническим директором, а затем вице-президентом ООО “Управляющая компания “Метрополия”, входящего в состав одноименной группы компаний, которая, как указано на сайте, занимается вопросами управления проектами, консалтингом, инжинирингом, проектированием и строительством объектов энергетики.

С сентября 2011 по октябрь 2012 работал на должности технического директора ООО “Инжиниринговая Компания Новые Энергетические Технологии” в Киеве. Следующие два года Бойко был и.о. председателя правления, а затем председателем правления ОАО “Черниговоблэнерго”.

До назначения в министерство Бойко работал заместителем директора по экономике и финансам Государственного предприятия “Энергорынок”, которое является оптовым покупателем всей производимой в Украине электроэнергии и ее продавцом энергоснабжающим компаниям.

Декларация

Согласно декларации Бойко, он женат, у него двое детей.

Бойко зарегистрирован в Броварах (под Киевом), а его семья владеет двумя квартирами и двумя земельными участками в этом городе.

Обе квартиры в Броварах площадью 61,7 и 61,8 кв.м. приобретены в декабре 2012 года. Одна записана на Бойко, другая — на жену Оксану. Оксана Бойко также является владелицей земельных участков площадью 520 и 1654 кв.м.

Кроме этого, у семьи есть недостроенный дом площадью 250 кв.м. и гараж, тоже в Броварах.

Обе машины, принадлежащие семье (Audi Q7 2014 и Volvo XC90 2018), записаны на Юрия.

Также Бойко хранит в разных украинских банках 71 тысячу евро, около 2 млн гривен, 52 тысячи долларов. Оксана Бойко, которая по состоянию на 2019 год работала в Броварском ООО “ЭС ЭНЕРДЖИ”, специализирующемся на производстве электроэнергии, хранит 12 и 32 тысяч евро и долларов соответственно.