Юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера считает, что предложение фракции "Слуги народа" разрешить Центральной избирательной комиссии проводить социологические опросы направлена на то, чтобы контролировать все такие опросы.

Об этом Магера заявил в комментарии #Буквам.

“Право проводить социологические опросы, исследования и так далее – это не совсем свойственна функция Центральной избирательной комиссии, как государственного органа. По моему мнению, для этого достаточно социологических различных служб, и достаточно уважаемых, которые годами работают и к работе которых нет никаких замечаний”, – сказал он.

Магера отметил, что такое полномочие для ЦИК может быть направлено на то, чтобы власть могла контролировать все социологические опросы.

“Такая инициатива у меня вызывает удивление, не первый ли это шаг к, скажем, определенному какому-то лицензированию в будущем по таким социологическим исследованиям, так как это в Республике Беларусь на сегодня. Где никто не может провести ни одного независимого социологического опроса без разрешения государства”, – отметил юрист.

Он также добавил, что такое предложение “слуг народа” может вообще уничтожить небольшие социологические опросы в Украине.