За время карантина правоохранители стали внимательней изучать социальные сети на предмет административных нарушений, однако до штрафов доходит редко.

Об этом сообщается в материале “Детектор Медиа”.

Отмечается, что на протяжении месяцев карантина правоохранители отчитываются о составлении административных протоколов за распространение фейков о коронавирусе. В частности, в СБУ отчиталась о 323 пользователях, “наказанных” за распространение дезинформации.

При этом каждый отдельный случай должен быть рассмотрен в суде, а данная практика, по словам юристов, является спорной.

Как рассказал журналистам сотрудник полиции, который пожелал остаться анонимным, мониторинг социальных сетей стал новым опытом для многих правоохранителей.

Исходя из публичной информации, большинству пользователей за дезинформацию инкриминируют статью 173-1 “распространение неправдивых слухов”, которая существует с конца 90-х годов.

“Она применяется очень не часто даже сейчас, в такое “благоприятное” для нее время. Статьей предусмотрено два вида наказаний – штраф в размере от 170 до 255 гривен (сразу добавьте 420 гривен судебного сбора) или исправительные работы на срок до одного месяца с отсчетом 20% заработка. Могла ли распространяемая вами информация вызвать панику или нарушение общественного порядка, будет решать именно суд”, – рассказывает адвокат Назар Чорный.

В ответ на запрос в Службе безопасности Украины рассказали, что среди распространителей фейков о коронавирусе были также те, кто распространял материалы с призывами к совершению преступлений против национальной безопасности.

Подчеркивается, что иногда правоохранители составляют административные протоколы из-за публикаций, которые касаются действующей власти. В частности, протокол был составлен на жителя города Подольск за публикацию о Зеленском.

“Зеленский на продаже масок за границу разбогател в 800 раз, сделав на этом сотни миллиардов долларов. Весна пришла, пора сажать “зелень”, – писал мужчина.

“Даже если эта информация окажется недостоверной, необходимо убедить суд, что распространитель хотел вызвать панику или нарушения общественного порядка. Как по мне, это сообщение даже потенциально не может привести к таким последствиям. У нас чуть ли не каждый день появляются сообщения о топ-коррупции. Но общество настолько уже к этому привыкло, что практически не реагирует”, – объяснила юристка.

В свою очередь в Херсоне полиция составила протокол на администратора в социальной сети за распространение “теории заговора” о коронавирусе. Пример протокола был опубликован пользователями социальной сети.

Как рассказал журналистам сотрудник полиции, часто штрафовать решают “за совсем откровенную ерунду”, которая, при этом, может реально навредить. К примеру, когда отрицают существование коронавируса.

По словам юристов, в суде достаточно редко принимают решения штрафовать людей за распространение сплетен. Только в трети случаев суд принимает решение стянуть штраф.

При этом адвокат Назар Чорный рассказывает о случаях, когда человек признавал свою вину, но суд отказывался притягивать его к ответственности, мотивируя это отсутствием состава преступления. Более того, в большинстве случаев до вопроса о виновности просто не доходит, поскольку суды возвращают материалы на доработку в полицию.

“Причин в таких случаях много: от банальных ошибок при составлении протоколов, до необоснованных причин для привлечения лица к ответственности. Суды прямо указывают на отсутствие подтверждения неправдивости информации со стороны правоохранителей, в чем заключается возможность вызвать панику и тому подобное”, – рассказал Чорный.

Однако, по словам юристов, новая судебная практика является спорной, поскольку из-за распространения одной и той же информации суды уже признавали виновным одного человека и оправдывали другого.

“Так было, например, в делах о распространении информации о якобы распылении с вертолетов лекарства для дезинфекции. Бродовский районный суд Львовской области пришел к выводу, что такое сообщение не могло вызвать у человека неудержимый страх или неконтролируемое стремление избежать опасной ситуации (вызвать панику). Своим решением суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения. В свою очередь Дрогобицкий районный суд Львовской области, рассматривая дело, пришел к выводу о доказанности вины другого человека и обязал выплатить штраф в размере 170 гривен и судебный сбор”, – пояснила юристка.

Чтобы избежать административной ответственности, специалисты рекомендуют не распространять информацию, происхождение и правдивость которой человек лично не может подтвердить.

“И речь здесь не только о возможном наказании за распространение сплетен, но и о том, что вы не можете знать, какие последствия может иметь распространяемая вами информация. Особенно в условиях, близких к массовой истерии. Вы не можете контролировать путь вашей публикации или комментария. Нередки случаи, когда ваш собственный текст вам присылают после ряда перепостов”, – объяснил Назар Чорный.