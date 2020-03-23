Об этом написал известный израильский историк Юваль Ной Харари в своей статье, перевод которой можно прочитать на #Буквах.

“Люди должны доверять науке, доверять государственным органам и СМИ. За последние несколько лет безответственные политики преднамеренно подорвали это доверие. Теперь эти самые безответственные политики могут поддаться искушению пойти по пути авторитаризма (под предлогом борьбы с коронавирусом – ред.), утверждая, что вы просто не можете доверять общественности в том, что она поступает правильно”, – написал Харари.

Историк считает, что для того, чтобы достичь такого уровня сотрудничества, необходим определенный уровень доверия.

Во время пандемии коронавируса, подчеркнул Харари, общества должны сделать выбор в пользу научных знаний и найти в себе силы возобновить доверие друг к другу.