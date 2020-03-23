Израильский историк Юваль Ной Харари считает, что наиболее успешным подходом в борьбе с эпидемией коронавируса является сочетание технологий и всеобщего тестирования, как это применялось в Южной Корее, Тайване и Сингапуре.

Об этом написал известный израильский историк Юваль Ной Харари в своей статье, перевод которой можно прочитать на #Буквах.

“За это время, наиболее успешные усилия по сдерживанию эпидемии коронавируса были предприняты Южной Кореей, Тайванем и Сингапуром. В то время как эти страны в некоторой степени использовали приложения для слежки, в большей степени они полагаются на всестороннее тестирование, честную отчетность и добровольное сотрудничество хорошо информированной общественности”, – написал Харари.

В своей статье для Financial Times он написал, что централизованный мониторинг и суровые наказания — не единственный способ заставить людей соблюдать правила и власти должны сосредоточиться на повышении информирования своих граждан об угрозах.

“Когда людей информируют о научных фактах, и когда они доверяют государственным органам, граждане могут поступать правильно, даже если Большой Брат не наблюдает за ними. Мотивированное и хорошо информированное население, как правило, гораздо более влиятельное и эффективное, чем невежественное, живущее в страхе и загнанное полицейскими”, – написал Харари.