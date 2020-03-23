Ограничение международных поездок и изолирование государств по национальному принципу затруднит борьбу с коронавирусом.

Об этом написал известный израильский историк Юваль Ной Харари в своей статье, перевод которой можно прочитать на #Буквах.

“Приостановление всех международных поездок на месяцы вызовет огромные трудности и затруднит войну с коронавирусом. Странам необходимо сотрудничать, чтобы позволить пересекать границу, как минимум некоторым категориям людей – это ученые, врачи, журналисты, политики, бизнесмены”, – написал Харари.

По его словам, это должно быть достигнуто путем соглашения о предварительной проверке путешественников в их родной стране.

“Если вы знаете, что в самолет допускаются только тщательно проверенные пассажиры, вы бы охотнее приняли их в свою страну”, – написал он.