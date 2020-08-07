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“Ювентус” (Турин) – “Лион”

7 августа, 22:00. Турин. Стадион “Альянц”.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч – 0:1)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Дисквалифицированные: Нет

Травмированные: Коста (под вопросом), Де Шильо (под вопросом), Дибала (под вопросом) (все – “Ювентус”)

Спустя четыре месяца после первого матча в Лионе команды все же встретятся, чтобы решить, кто будет играть в следующем раунде Лиги чемпионов. Первый матч “Ювентус” сенсационно проиграл “Лиону” и тем самым оставил интригу на второй матч. Но за это время туринская команда успела выиграть чемпионат Италии девятый раз подряд. Для “Лиона” сезон после карантина начался недавно, так как чемпионат Франции не доигрывали, и единственный официальный матч за четыре месяца сыграли 31 июля в финале Кубка Франции, который они проиграли ПСЖ.

Составы команд

Под вопросом участие в матче Дугласа Косты, Маттиа Де Шильо и Пауло Дибала. Если игроки так и не восстановятся к матчу, то скорее всего на правом фланге атаки сыграет Федерико Бернардески, а Данило на крайней бровке защиты. У “Лиона” проблем с составом нет, команда подходит к матчу в полной боевой готовности.

Ориентировочные составы:

“Ювентус”: Щенсный – Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Бентанкур, Рабио, Матюиди – Бернардески, Дибала, Роналду.

“Лион”: Лопеш – Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсал – Ауар, Мендес – Экамби, Рен-Аделаид, Депай – Дембеле.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча

В Украине правами на показ матчей Лиги чемпионов владеет группа компаний “Футбол 1”, “Футбол 2” и “Футбол 3”, которые входят в состав ООО “Медиа Группа Украина”. Сама же онлайн-трансляция матча “Ювентус” – “Лион” будет идти на канале “Футбол 2”.

Начало трансляции матча “Ювентус” – “Лион” в 21:55 .

Прогноз матча “Ювентус” – “Лион” от букмекеров

Букмекеры считают, что в этом матче “Ювентус” возьмет реванш за первый матч и пробьется в четвертьфинал Лиги чемпионов. Так, коэффициент на победу “Ювентуса” составляет 1,45. Вероятность ничьей оценили в 4,7, а коэффициент на победу “Лиона” 7,4.

Интересные факты

– Победа “Лиона” в первом матче стала первым успехом французского клуба в матчах с “Ювентусом”. До этого четыре раза побеждала туринская команда, и один раз матч закончился вничью.

– “Лион” проиграл только 4 из 19 последних еврокубковых матчей (7 побед, 8 ничьих).

– “Ювентус” на своем поле регулярно проводит верховые поединки: пять из шести предыдущих домашних поединков “Юве” забивал больше двух мячей.