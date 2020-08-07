Об этом сообщают #Буквы.
В первом матче, который проходил в феврале, “Лион” сенсационно обыграл “Ювентус” на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Люка Тузар. Но это не значит, что французы будут фаворитами в игре. Выстоять против чемпиона Италии на его поле будет очень непростой задачей.
Где смотреть прямую трансляцию матча “Ювентус” – “Лион”
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале “Футбол 2″. Также онлайн-трансляцию будут показывать на онлайн-сервисе OLL.TV.
Начало трансляции матча “Ювентус” – “Лион” в 21:55.
В других странах также будет прямая трансляция матча:
- Канада – DAZN
- Чехия – O2 TV
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Германия – DAZN, TeleClub Sport Live
- Венгрия – Spíler2
- Италия – Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5
- Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
- Румыния – Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 2 Romania
- Словакия – Orange Sport 2
- Испания – Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar +
- Турция – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey
- Великобритания – BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
- США – Galavision, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, ZonaFutbol, TUDN App, CBS All Access
- 5 августа донецкий “Шахтер” победил немецкий “Вольфсбург” со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.