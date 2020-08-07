Об этом сообщают #Буквы.

В первом матче, который проходил в феврале, “Лион” сенсационно обыграл “Ювентус” на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Люка Тузар. Но это не значит, что французы будут фаворитами в игре. Выстоять против чемпиона Италии на его поле будет очень непростой задачей.

Где смотреть прямую трансляцию матча “Ювентус” – “Лион”

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале “Футбол 2″. Также онлайн-трансляцию будут показывать на онлайн-сервисе OLL.TV

Начало трансляции матча “Ювентус” – “Лион” в 21:55.

В других странах также будет прямая трансляция матча:

  • Канада – DAZN
  • Чехия – O2 TV
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Германия – DAZN, TeleClub Sport Live
  • Венгрия – Spíler2
  • Италия – Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5
  • Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
  • Румыния – Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 2 Romania
  • Словакия – Orange Sport 2
  • Испания – Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar +
  • Турция – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey
  • Великобритания – BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
  • США – Galavision, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, ZonaFutbol, ​​TUDN App, CBS All Access