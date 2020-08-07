В пятницу, 7 августа, на "Альянц Стэдиум" в Турине в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" сыграет с "Лионом".

Об этом сообщают #Буквы.

В первом матче, который проходил в феврале, “Лион” сенсационно обыграл “Ювентус” на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Люка Тузар. Но это не значит, что французы будут фаворитами в игре. Выстоять против чемпиона Италии на его поле будет очень непростой задачей.

Где смотреть прямую трансляцию матча “Ювентус” – “Лион”

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале “Футбол 2″. Также онлайн-трансляцию будут показывать на онлайн-сервисе OLL.TV.

Начало трансляции матча “Ювентус” – “Лион” в 21:55.

В других странах также будет прямая трансляция матча:

Канада – DAZN

– DAZN Чехия – O2 TV

– O2 TV Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1

– RMC Sport en direct, RMC Sport 1 Германия – DAZN, TeleClub Sport Live

– DAZN, TeleClub Sport Live Венгрия – Spíler2

– Spíler2 Италия – Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5

– Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport 252, Canale 5 Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1

– IPLA, Polsat Sport Premium 1 Португалия – Eleven Sports 1 Portugal

– Eleven Sports 1 Portugal Румыния – Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 2 Romania

– Digi Sport 2 Romania, Look Sport, Telekom Sport 2 Romania Словакия – Orange Sport 2

– Orange Sport 2 Испания – Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar +

– Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1, Movistar + Турция – beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey

– beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports 2 Turkey Великобритания – BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com

– BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com США – Galavision, TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, ZonaFutbol, ​​TUDN App, CBS All Access